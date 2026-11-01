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1984 सिख दंगों की बरसी पर अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले- जख्मों पर नमक छिड़क रहे राहुल गांधी

Amit Shah on Rahul Gandhi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1984 के दंगों के दिन रैली आयोजित करके सिखों की भावनाओं को आहत करने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाया और पंजाब की धरती से इसकी निंदा की।
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चंडीगढ़ पंजाब

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Gajanand Prajapat

Updated: 1 Nov 2026, 3:43 PM IST

Union Home Minister Amit Shah

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (फोटो-IANS)

Amit Shah: दिल्ली में हो रही इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर बयान दिया है। उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों की बरसी पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने 1-2-3 नवंबर को दिल्ली में बड़ी रैली आयोजित कर दंगा पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है।

शाह ने राजीव गांधी के बयान को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने कभी बयान दिया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अब उनके बेटे राहुल गांधी ने आज दिल्ली में बड़ी रैली की है।

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1 Nov 2026, 3:43 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / 1984 सिख दंगों की बरसी पर अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले- जख्मों पर नमक छिड़क रहे राहुल गांधी

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