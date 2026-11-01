1984 सिख दंगों की बरसी पर अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले- जख्मों पर नमक छिड़क रहे राहुल गांधी

Amit Shah: दिल्ली में हो रही इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर बयान दिया है। उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों की बरसी पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने 1-2-3 नवंबर को दिल्ली में बड़ी रैली आयोजित कर दंगा पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है।