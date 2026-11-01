रामलीला मैदान की महारैली में गरजे राहुल गांधी: बोले- हम नरेंद्र मोदी को कहीं नहीं जाने देंगे, ज्ञानेश कुमार पर होगी कार्रवाई

INDIA Bloc Rally: नई दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया (INDIA) गठबंधन की महारैली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन मैं इसके उलट कह रहा हूं मोदी कहीं नहीं जा सकते। अगर वे जाना भी चाहें तो उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। राहुल ने कहा कि ज्ञानेश कुमार के बाद वे सीधे उनके सामने खड़े होंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।