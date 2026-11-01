Congress Rally: ‘मोदी जाएगा, जरूर जाएगा’, दिल्ली रैली में मल्लिकार्जुन खरगे ने बताया कब तक जारी रहेगा प्रदर्शन

दिल्ली के रामलीला मैदान में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग कभी उत्तर प्रदेश से आए थे, उन्हें अब उत्तर प्रदेश से ही बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि किसी का स्वागत कैसे करना है और उससे भी बेहतर तरीके से विदाई कैसे देनी है। वर्ष 2027 में ऐसी विदाई होगी कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल दोबारा सत्ता में लौट नहीं पाएंगे।"