‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ रैली में शशि थरूर का बयान, बोले- संविधान पर हमला नहीं होगा तो देश में अराजकता भी नहीं फैलेगी

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीजेपी पर साधा निशाना (Photo-IANS)
दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लोकतंत्र और मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों को लेकर अपनी बात रखी।
थरूर ने कहा कि उन्हें जानकारी मिल रही है कि रामलीला मैदान में लाखों लोग जुट चुके हैं। वे जनता के इस उत्साह को देखने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि जनता पूरी तरह हमारे साथ है।
कांग्रेस सांसद ने कहा कि उनकी लड़ाई अराजकता की नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा की है। यदि संविधान पर हमला नहीं होगा तो देश में अराजकता की स्थिति भी पैदा नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है। हर नागरिक को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वह अपने राजनीतिक भविष्य का फैसला खुद कर सके। इस अधिकार को किसी भी व्यक्ति या संस्था की ओर से छीना नहीं जाना चाहिए।
नोट- खबर अपडेट हो रही है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय