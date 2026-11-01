‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ रैली में शशि थरूर का बयान, बोले- संविधान पर हमला नहीं होगा तो देश में अराजकता भी नहीं फैलेगी

दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संविधान और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा की बात कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपना राजनीतिक भविष्य तय करने का अधिकार मिलना चाहिए।

less than 1 minute read