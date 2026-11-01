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‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ रैली में शशि थरूर का बयान, बोले- संविधान पर हमला नहीं होगा तो देश में अराजकता भी नहीं फैलेगी

दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संविधान और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा की बात कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपना राजनीतिक भविष्य तय करने का अधिकार मिलना चाहिए।
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भारत

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Ashib Khan

Updated: 1 Nov 2026, 2:38 PM IST

Vote Bachao Desh Bachao Rally

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीजेपी पर साधा निशाना (Photo-IANS)

दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लोकतंत्र और मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों को लेकर अपनी बात रखी।

थरूर ने कहा कि उन्हें जानकारी मिल रही है कि रामलीला मैदान में लाखों लोग जुट चुके हैं। वे जनता के इस उत्साह को देखने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि जनता पूरी तरह हमारे साथ है।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि उनकी लड़ाई अराजकता की नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा की है। यदि संविधान पर हमला नहीं होगा तो देश में अराजकता की स्थिति भी पैदा नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है। हर नागरिक को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वह अपने राजनीतिक भविष्य का फैसला खुद कर सके। इस अधिकार को किसी भी व्यक्ति या संस्था की ओर से छीना नहीं जाना चाहिए।

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Updated on:

1 Nov 2026, 2:38 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ रैली में शशि थरूर का बयान, बोले- संविधान पर हमला नहीं होगा तो देश में अराजकता भी नहीं फैलेगी

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