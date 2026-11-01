हरसिमरत कौर बादल का AAP पर साधा निशाना, बोलीं- केजरीवाल और उनके 40 लोगों ने पंजाब को लूटा

उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है।' बादल ने आरोप लगाया कि इस बयान का इस्तेमाल हिंसा को जायज ठहराने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि लोगों को सिखों की तलाश करने, उन्हें घरों से बाहर खींचने और टायर डालकर जिंदा जलाने के लिए उकसाया गया था। हरसिमरत कौर बादल ने उस दौर की घटनाओं को बेहद दर्दनाक बताते हुए कांग्रेस और गांधी परिवार की भूमिका पर सवाल उठाए।