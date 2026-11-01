1 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘जब सिखों को मारा जा रहा था, तब आपके पिता ने कहा था पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है’, राहुल गांधी पर बरसे नितिन नवीन

Rahul Gandhi: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर 1984 के सिख नरसंहार को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस से माफी मांगने को कहा और 13 करोड़ वोट हटाने के आरोपों पर एक-एक वोट का हिसाब देने की चुनौती भी दी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रोहतक

image

Pratiksha Gupta

Updated: 1 Nov 2026, 2:00 PM IST

Nitin Nabin on Rahul Gandhi

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन (फोटो- ANI)

Nitin Nabin: हरियाणा के रोहतक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 1984 के सिख नरसंहार का जिक्र करते हुए राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। नितिन नवीन ने राजीव गांधी के उस बयान की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती हिलती है।' इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग, 13 करोड़ वोट हटाने के आरोप और कांग्रेस की वंशवादी राजनीति पर भी सवाल उठाए।

1984 के सिख दंगों पर घेरा, मांगी माफी की मांग

नितिन नवीन ने 1984 के सिख दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस को उन बलिदानों और नरसंहार के लिए प्रायश्चित करना चाहिए था और सिख समुदाय से माफी मांगनी चाहिए थी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुराने बयान 'जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती हिलती है' का हवाला देते हुए राहुल गांधी से सवाल किया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि उस बयान और उसके बाद हुए घटनाक्रम में कई निर्दोष सिखों की जान चली गई, जिसका पछतावा कांग्रेस को होना चाहिए।

‘राहुल गांधी को भी मिले कड़ी सजा’, 1984 दंगा पीड़िता ने INDIA गठबंधन की रैली पर उठाए सवाल

ये भी पढ़ें
Rahul Gandhi Rally

'जनादेश न मिलने की हताशा में संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना'

कांग्रेस के हालिया विरोध प्रदर्शनों पर तंज कसते हुए नितिन नवीन ने कहा कि लोकतंत्र में जनता अपना वोट देकर शासन का जनादेश तय करती है। जनता का समर्थन न मिलने के कारण कांग्रेस अब निराशा और हताशा में है। इसी वजह से वे देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर कांग्रेस में सचमुच लोकतंत्र की निष्ठा है, तो उन्हें सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर 'वंशवादी शासन' और 'राजशाही' को खत्म कर लोकतंत्र स्थापित करना चाहिए।

इंदिरा गांधी के दौर का दिया हवाला

चुनाव आयोग और निष्पक्षता के दावों पर पलटवार करते हुए नितिन नवीन ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस समय फैसला सुनाया था कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जीता था, जिसके बाद उनका चुनाव रद्द किया गया था। बीजेपी अध्यक्ष के अनुसार, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने और जनता के जनादेश का अपमान करने की परंपरा पूरी तरह से कांग्रेस की विरासत रही है।

13 करोड़ वोटों का हिसाब और 'घुसपैठियों' पर बड़ा बयान

राहुल गांधी द्वारा हटाए गए 13 करोड़ वोटों के दावे का जवाब देते हुए नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए और बीजेपी का एक-एक कार्यकर्ता इन वोटों का पूरा ब्योरा देने को तैयार है, चाहे बात सड़कों पर चर्चा की हो या सदन में बहस की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अवैध घुसपैठियों को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने साफ लहजे में घोषणा की कि जब तक बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ता मैदान में हैं, देश से अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम जारी रहेगा और उन्हें कोई अधिकार नहीं दिए जाएंगे।

INDIA ब्लॉक की रैली से पहले बढ़ी सियासी हलचल, मल्लिकार्जुन खरगे के घर पहुंचे अभिषेक बनर्जी

ये भी पढ़ें
INDIA Bloc Rally

खबर शेयर करें:

Updated on:

1 Nov 2026, 2:00 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / ‘जब सिखों को मारा जा रहा था, तब आपके पिता ने कहा था पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है’, राहुल गांधी पर बरसे नितिन नवीन

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

हरसिमरत कौर बादल का AAP पर साधा निशाना, बोलीं- केजरीवाल और उनके 40 लोगों ने पंजाब को लूटा

Harsimrat Kaur Badal
राष्ट्रीय

‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ रैली में शशि थरूर का बयान, बोले- संविधान पर हमला नहीं होगा तो देश में अराजकता भी नहीं फैलेगी

Vote Bachao Desh Bachao Rally
राष्ट्रीय

1984 Anti Sikh Riots: 1984 के जख्मों की याद दिलाकर कांग्रेस पर बरसीं रेखा गुप्ता, पूछा- सिख परिवारों को कब मिलेगा इंसाफ?

1984 Anti Sikh Riots
राष्ट्रीय

‘PM बनने के लिए महंगे कपड़े सिलवाए, अब बेनकाब हो गए राहुल गांधी’, धर्मेंद्र प्रधान का तंज

Dharmendra Pradhan
राष्ट्रीय

Punjab Election: पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा झटका, दो विधायकों ने दिया इस्तीफा; BJP में हो सकते है शामिल

Bhagwant Mann
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.