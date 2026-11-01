‘जब सिखों को मारा जा रहा था, तब आपके पिता ने कहा था पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है’, राहुल गांधी पर बरसे नितिन नवीन

राहुल गांधी द्वारा हटाए गए 13 करोड़ वोटों के दावे का जवाब देते हुए नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए और बीजेपी का एक-एक कार्यकर्ता इन वोटों का पूरा ब्योरा देने को तैयार है, चाहे बात सड़कों पर चर्चा की हो या सदन में बहस की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अवैध घुसपैठियों को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने साफ लहजे में घोषणा की कि जब तक बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ता मैदान में हैं, देश से अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम जारी रहेगा और उन्हें कोई अधिकार नहीं दिए जाएंगे।