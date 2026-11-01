‘राहुल गांधी को भी मिले कड़ी सजा’, 1984 दंगा पीड़िता ने INDIA गठबंधन की रैली पर उठाए सवाल

विपक्ष के 'इंडिया' गठबंधन और राहुल गांधी की दिल्ली रैली पर पीड़ितों ने कड़ा ऐतराज जताया है। पीड़ितों का कहना है कि ऐसे संवेदनशील मौकों और इतिहास के इन दर्दनाक पन्नों के बीच ऐसी रैलियां निकालना गलत संदेश देता है। एक अन्य पीड़ित ने पुराने बयानों को याद दिलाते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा, 'जब उनकी दादी का निधन हुआ था, तब कहा गया था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। लेकिन क्या जो हजारों बेकसूर सिख मारे गए, वे इस धरती के निवासी नहीं थे? उन्हें अपनी दादी का दर्द याद रहता है, लेकिन हमारे जो पूरे के पूरे परिवार उजाड़ दिए गए, उनका क्या?'