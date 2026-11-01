INDIA ब्लॉक की रैली से पहले बढ़ी सियासी हलचल, मल्लिकार्जुन खरगे के घर पहुंचे अभिषेक बनर्जी

रामलीला मैदान में होने वाली INDIA ब्लॉक की महारैली से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लगा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी भी खरगे से मिलने पहुंचे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भी महारैली के लिए खड़गे के आवास पहुंचने की जानकारी सामने आई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नेताओं के जुटने को लेकर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि INDIA ब्लॉक के नेता एक बार फिर खड़गे के आवास पर इकट्ठा हुए हैं और अब रामलीला मैदान की ओर रवाना होंगे।