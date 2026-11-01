साधु-संतों संग रामलीला मैदान पहुंचे पप्पू यादव, बोले- राहुल गांधी के आह्वान पर साथ आया Gen-Z और संत समाज

India Bloc Rally: दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और कथित तौर पर वोटों की चोरी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक एक रैली कर रहा है। इस रैली में बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव हजारों साधु-संतों के साथ मार्च करते हुए पहुंचे। मिंटो रोड से शुरू हुए इस पैदल मार्च में भगवा वस्त्रधारी संतों के साथ-साथ बिहार और मध्य प्रदेश से आए हजारों कार्यकर्ता झंडे और तख्तियां लेकर रामलीला मैदान की ओर बढ़े। मार्च में पप्पू यादव के साथ मध्य प्रदेश के कंप्यूटर बाबा भी मौजूद थे।