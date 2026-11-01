रामलीला मैदान रैली पर CTI का राहुल गांधी को चौथा खत, कहा- हम व्यापारी हैं BJP एजेंट नहीं, रोजी-रोटी बचाना मकसद

INDIA Bloc Rally: दिल्ली के कारोबारियों रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर एक बार फिर अपनी चिंता जताई है। रैली से ठीक पहले व्यापारियों के प्रमुख संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक और औपचारिक पत्र भेजा है। CTI की ओर से उन्हें भेजा गया यह चौथा पत्र है। इसमें संगठन ने उन राजनीतिक आरोपों का कड़ा खंडन किया है, जिनमें कहा जा रहा था कि व्यापारियों का यह विरोध BJP से प्रेरित है। CTI ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली के 100 से अधिक बाजार संघ किसी भी राजनीतिक दल के एजेंट नहीं हैं, बल्कि उनका एकमात्र उद्देश्य त्योहारों के इस सीजन में अपने कारोबार को बचाना है।