INDIA Alliance Rally: मोदी-शाह पर संजय राउत बड़ा बयान, बोले- देश की जनता चाहती है सत्ता में बदलाव

रैली के दौरान व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर भी संजय राउत ने टिप्पणी की। उन्होंने कारोबारियों की परेशानी से जुड़े सवालों को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर व्यंग्यात्मक हमला किया। राउत ने कहा कि देश में असली दो व्यापारी मोदी और शाह हैं और नुकसान की चिंता उन्हें ही है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि राजनीतिक आंदोलनों के कारण यदि उन्हें आर्थिक नुकसान होता है तो इसकी परवाह नहीं की जाएगी।