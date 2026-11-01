INDIA की रैली में बोले अशोक गहलोत- लोकतंत्र नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी

INDIA Bloc Rally Ashok Gehlot: नई दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की महारैली में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि यह रैली केवल कांग्रेस या INDIA गठबंधन की नहीं, बल्कि लोकतंत्र बचाने के लिए सभी लोगों का साझा मंच है। वहीं, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं।