इंडिया गठबंधन की रैली पर भाजपा का तंज, शेरगिल बोले- राहुल गांधी की री-लॉन्चिंग का एक और महंगा PR अभियान

INDIA bloc rally : जालंधर। दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की रैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने रैली को राहुल गांधी की दोबारा लॉन्चिंग की कोशिश करार देते हुए कहा कि यह कांग्रेस का एक और महंगा पीआर अभियान है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि रविवार को राहुल गांधी को उनकी छुट्टियों के बीच व्यस्त रखने के लिए यह आयोजन किया गया है।