Ramlila Maidan Rally: ‘शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को…’ 1984 सिख हिंसा की बरसी पर रैली को लेकर BJP प्रवक्ता CR केशवन ने साधा निशाना

इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं, वह लोकतंत्र का मजाक उड़ाने जैसा है। कांग्रेस पार्टी का अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मूल सिद्धांतों में कोई विश्वास नहीं रह गया है। उन्हें न तो संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है और न ही देश की संसद पर।