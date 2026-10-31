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मलिक्कार्जुन खरगे के आवास पर शुरू हुआ CEC ज्ञानेश कुमार का प्रतीकात्मक ‘सार्वजनिक महाभियोग’, कांग्रेस ने पीएम मोदी-अमित शाह को घेरा

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर इंडिया गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ‘जन महाभियोग’ नाम से मॉक संसद आयोजित की। पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार की अध्यक्षता में हुए इस सत्र में खरगे ने चुनाव आयोग पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा और निष्पक्षता की रक्षा की मांग उठाई।
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भारत

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Ashib Khan

Updated: 31 Oct 2026, 4:36 PM IST

Mallikarjun Kharge news

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे(Photo-ANI)

INDIA Bloc Public Impeachment: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर इंडिया गठबंधन ने ‘मॉक संसद’ बुलाई। पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने बतौर अध्यक्ष इस मॉक सत्र की शुरुआत की। इस कार्यक्रम को विपक्षी गठबंधन ने ‘जन महाभियोग’ नाम दिया है। 

खरगे ने क्या कहा? 

मॉक संसद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने चुनाव आयोग, पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सीधे निर्देशों पर चुनाव आयोग चला रहे हैं।

खरगे ने कहा कि सात महीने पहले विपक्ष के 193 सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया था। लेकिन हमारे द्वारा दिए गए नोटिस खारिज कर दिए गए और उन पर कोई विचार तक नहीं किया गया।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज हम जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, उसका उद्देश्य एक संवैधानिक संस्था की गरिमा और प्रतिष्ठा की रक्षा करना है। हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त से कोई व्यक्तिगत द्वेष या दुश्मनी नहीं है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आगे कहा कि 2014 से सत्ता पर आने के बाद उस पर कब्जा करने और उसे बनाए रखने के लिए हर संभव साजिश रची गई है। उन्होंने सांसदों की खरीद-फरोख्त की, राजनीतिक दलों को तोड़ा, सरकारों को गिराया और चुनावी बॉन्ड, प्रवर्तन निदेशालय (ED) तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया। और अब वे वोटों की चोरी कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास वोटों की चोरी के ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, 2023 के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल) अधिनियम के कारण इस वोट चोरी को अंजाम देने में मदद कर पा रहे हैं।

यह विधेयक दिसंबर 2023 में विपक्ष के 145 सांसदों को निलंबित करने के बाद पारित किया गया था। यह बेहद शर्मनाक और निंदनीय है।

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Updated on:

31 Oct 2026, 4:36 PM IST

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