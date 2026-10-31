मलिक्कार्जुन खरगे के आवास पर शुरू हुआ CEC ज्ञानेश कुमार का प्रतीकात्मक ‘सार्वजनिक महाभियोग’, कांग्रेस ने पीएम मोदी-अमित शाह को घेरा

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आगे कहा कि 2014 से सत्ता पर आने के बाद उस पर कब्जा करने और उसे बनाए रखने के लिए हर संभव साजिश रची गई है। उन्होंने सांसदों की खरीद-फरोख्त की, राजनीतिक दलों को तोड़ा, सरकारों को गिराया और चुनावी बॉन्ड, प्रवर्तन निदेशालय (ED) तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया। और अब वे वोटों की चोरी कर रहे हैं।