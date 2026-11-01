Delhi INDIA Bloc Rally: दिल्ली में भाजपा-कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, 10 हजार जवान तैनात; कई रास्ते ब्लॉक, पढ़ें ट्रैफिक अपडेट

Delhi INDIA Bloc Rally: देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को राजनीतिक गतिविधियों के चलते सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बड़े पैमाने पर बदली हुई है। रामलीला मैदान में कांग्रेस के नेतृत्व वाले INDIA गठबंधन की रैली और पश्चिमी दिल्ली में भाजपा की पदयात्रा को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। करीब 10 हजार पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती के साथ संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। आम लोगों के लिए भी कई जरूरी दिशा-निर्देश जारी हुए हैं।