Panchkula School Incident: दो शिक्षिकाओं पर गिरी गाज, बाल सुरक्षा में चूक की अब होगी परत-दर-परत जांच

Panchkula Teacher Suspension: हरियाणा के पंचकूला में सरकारी स्कूल के अंदर छह साल की बच्ची के साथ मारपीट की घटना ने सभी को झुंझला दिया है। बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं, और शिक्षा विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत दो JBT शिक्षिकाओं को सस्पेंड कर दिया। हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी दखल दिया, और स्कूल के पूरे मामले की डिटेल रिपोर्ट मांग ली है। अब जांच का फोकस स्कूल की निगरानी और शिक्षकों की जिम्मेदारी पर आ गया है।