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बिहार में 2 निर्दलीय MLC के BJP में शामिल होने पर बढ़ी सियासी हलचल, अब जदयू के नीरज कुमार ने दिया बड़ा बयान

बिहार में निर्दलीय एमएलसी बंशीधर बृजवासी और राहुल राज के भाजपा में शामिल होने पर सियासी घमासान तेज हो गई है। राजद ने सदस्यता रद्द करने की मांग की है, वहीं जदयू नेता नीरज कुमार ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है।
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भारत

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Mukul Kumar

Updated: 1 Nov 2026, 12:28 PM IST

Bihar MLC News

निर्दलीय एमएलसी बंशीधर बृजवासी और राहुल राज। (फोटो- X)

बिहार में विधान परिषद चुनाव के बाद निर्दलीय निर्वाचित हुए दो विधान पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने इसे संविधान की दसवीं अनुसूची का उल्लंघन बताते हुए दोनों की सदस्यता खत्म करने की मांग की है।

इस बीच, जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने खुलकर कहा है कि दोनों एमएलसी अपनी इच्छा से भाजपा में शामिल हुए हैं, इस किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

अदालत का दरवाजा खटखटाएगी RJD

बता दें कि आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि अगर विधान परिषद के सभापति ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की तो उनकी पार्टी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी और सड़क पर भी आंदोलन करेगी।

मनोज झा ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर दूसरे दलों को कमजोर करने में लगी है। उन्होंने इसे जनादेश की चोरी करार दिया।

मनोज झा ने दिखाई बीजेपी में शामिल होने की तस्वीरें

आरजेडी सांसद मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्दलीय विधान पार्षद बंशीधर बृजवासी और राहुल राज की तस्वीरें भी दिखाईं। इन तस्वीरों में दोनों बीजेपी की सदस्यता लेते नजर आ रहे हैं। मनोज झा का कहना है कि दोनों नेताओं ने निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है।

संविधान की दसवीं अनुसूची का दिया हवाला

मनोज झा ने अपनी मांग के समर्थन में संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(2) का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस प्रावधान के मुताबिक, कोई व्यक्ति अगर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतता है तो वह बाद में किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता।

उन्होंने कहा कि बंशीधर बृजवासी और राहुल राज ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता था, चुनाव के दौरान दोनों उम्मीदवारों ने भाजपा के खिलाफ प्रचार किया, इसके बावजूद दोनों के बीजेपी में शामिल होने पर उनकी सदस्यता पर सवाल खड़े होते हैं।

नीरज ने दिया जवाब

जेडीयू के विधान पार्षद नीरज कुमार ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव में पार्टी को जितनी जीत की उम्मीद थी, उतनी सफलता नहीं मिल सकी। हालांकि, उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारों के बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि अगर वे बीजेपी की सदस्यता लेना चाहते थे तो उन्होंने ऐसा किया।

5 नवंबर को जदयू की बैठक

नीरज ने मीडिया से बात करते हुए अपनी पार्टी के अंदर चल रहे मतभेदों का फिर से जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 5 नवंबर को पार्टी की जीत-हार पर समीक्षा बैठक होने जा रही है, इसमें वह अपनी पूरी बात रखेंगे।

नीरज ने कहा कि वह बैठक में पार्टी नेताओं से पूछेंगे कि आखिर उनका क्या गुनाह था कि उन्हें उम्मीद से कम वोट मिला, चुनाव जीतने के लिए भी उन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ा।

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Updated on:

1 Nov 2026, 12:28 PM IST

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