बिहार में 2 निर्दलीय MLC के BJP में शामिल होने पर बढ़ी सियासी हलचल, अब जदयू के नीरज कुमार ने दिया बड़ा बयान

जेडीयू के विधान पार्षद नीरज कुमार ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव में पार्टी को जितनी जीत की उम्मीद थी, उतनी सफलता नहीं मिल सकी। हालांकि, उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारों के बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि अगर वे बीजेपी की सदस्यता लेना चाहते थे तो उन्होंने ऐसा किया।