INDIA Alliance Rally: वोटर लिस्ट से 13 करोड़ नाम हटाने पर भड़के शशि थरूर, बोले- लोकतांत्रिक अधिकारों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी विवाद अब विपक्ष के बड़े राजनीतिक आंदोलन का मुद्दा बन गया है। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की रैली के दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मतदाता सूची से कथित तौर पर 13 करोड़ लोगों के नाम हटाए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि मतदाता सूची में कुछ गलत नाम रह जाना उतना गंभीर नहीं है, जितना बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं का नाम हटा देना। उनके इस बयान ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और नागरिकों के मतदान अधिकारों पर नई बहस छेड़ दी है।