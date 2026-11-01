Congress Rally: ’12 साल बाद भी 1984 दंगा पीड़ितों को न्याय नहीं, महारैली पर ही याद आया सिखों का अपमान’, राजा वड़िंग ने बीजेपी पर साधा निशाना

Congress Rally: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली हो रही है। इस रैली की तारीख को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी इसे सिखों का अपमान बता रही है। वहीं अब कांग्रेस की तरफ से इस पर पलटवार किया गया है। कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि पिछले 12 साल से आपकी सरकार सत्ता में है, फिर भी पीड़ितों को न्याय क्यों नहीं मिला?