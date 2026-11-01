INDIA गठबंधन की महारैली पर जेपी नड्डा ने साधा निशाना, राहुल गांधी की राजनीति के बताए चार चरण, विपक्ष से पूछे सवाल

JP Nadda INDIA Bloc Rally: नई दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की मेगा रैली को लेकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधा है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी राजनीति का तरीका झूठ और अफवाह फैलाने से शुरू होता है और चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश तक पहुंचता है। नड्डा ने कहा कि यह उन नेताओं का सुनियोजित नाटक है, जिन्हें जनता चुनावों में बार-बार नकार चुकी है। जनता इस तरह की राजनीति को अच्छी तरह समझती है।