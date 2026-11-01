‘सैन्य ताकत से नहीं, कूटनीति से सुलझेंगे युद्ध’, अटलांटा G20 में बोले जयशंकर, ग्लोबल साउथ पर ऊर्जा संकट का उठाया मुद्दा

G20 Atlanta meeting: अमेरिका के अटलांटा में आयोजित G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के समापन पर भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने बताया कि इस मीटिंग में ग्लोबल जियोपॉलिटिकल माहौल, एनर्जी और फ़ूड सिक्योरिटी और सप्लाई चेन समेत कई जरूरी मुद्दों पर गहरी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि बैठक तीन मुख्य सत्रों में बंटी थी। पहले दिन के दो सत्रों में वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति और दुनिया भर में गहराते खाद्य व ऊर्जा संकट पर ध्यान केंद्रित किया गया। दूसरे दिन का मुख्य एजेंडा अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत, सुरक्षित और विकेंद्रीकृत करने पर केंद्रित था।