बिहार में BJP में शामिल हुए 2 निर्दलीय MLC पर RJD ने साधा निशाना, सदस्यता रद्द करने के लिए सभापति से लगाई गुहार

Bihar Independent MLCs Join BJP: बिहार में एमएलसी चुनाव में निर्दलीय जीतने वाले दो विधान पार्षदों बंशीधर व्रजवासी और राहुल राज ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है। दोनों MLC के बीजेपी में शामिल होने के बाद राजद सांसद मनोझ झा ने सवाल खड़े किए है। उन्होंने इसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताया। साथ ही दोनों की सदस्यता रद्द करने की भी मांग की है।