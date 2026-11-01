‘व्यापारियों का हो रहा नुकसान’, दिल्ली मार्च के दौरान राहुल गांधी ने कहा- BJP ने बंद कराईं कनॉट प्लेस की दुकानें

दिल्ली में 1 नवंबर को INDIA गठबंधन की ओर से ‘वोट बचाओ, लोकतंत्र बचाओ’ के नारे के साथ मार्च और रामलीला मैदान में बड़ी रैली आयोजित की जा रही है। इस दौरान राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं, SIR और वोट चोरी के आरोपों को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ‘जनता के महाभियोग’ से जुड़ा कार्यक्रम भी चर्चा में है।