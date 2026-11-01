कोई पत्नी के कैंसर के इलाज, तो कोई दिवाली के लिए जुटा रहा था पैसा! दिल्ली फैक्ट्री अग्निकांड के 4 पीड़ितों की झकझोर देने वाली दास्तान

हरिहर (40) की पत्नी गायत्री के हाथों में करवा चौथ पर लगाई गई मेहंदी का रंग अभी पूरी तरह उतरा भी नहीं था कि उनकी दुनिया उजड़ गई। शनिवार को वह संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल के मुर्दाघर के बाहर बैठकर रो रही थीं। उनका 10 वर्षीय बेटा अंश हर बार मां के रोने पर उनका हाथ कसकर पकड़ लेता था। 13 वर्षीय बेटी अंजलि भी मां के पास बैठी थी, जबकि 15 वर्षीय बेटा हिमांशु स्ट्रेचर पर रखे अपने पिता के शव के पास खड़ा था।