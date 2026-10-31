‘भाई, बहुत जल्दी चला गया यार!’ 2 महीने पहले दोस्त का निधन, अब जोशीमठ हेलीकॉप्टर हादसे में पीआई ने भी गंवाई जान

इस हादसे में जान गंवाने वालों में बेंगलुरु पुलिस के इंस्पेक्टर (PI) अरुण सालुंके (44) भी शामिल थे। उनकी मौत की खबर सामने आने के बाद उनके परिवार, सहकर्मियों और दोस्तों में मातम पसरा है। इस हादसे से जुड़ी एक दिल छू लेने वाली बात भी पता चली है। महज दो महीने पहले अरुण सालुंके ने अपने एक करीबी पुलिसकर्मी दोस्त को खो दिया था। तब उन्होंने सोशल मीडिया पर दोस्त को भावुक श्रद्धांजलि दी थी। उस समय उन्होंने पोस्ट में लिखा था, 'भाई, बहुत जल्दी चले गए यार।' लेकिन किसे पता था कि कुछ ही समय बाद वह खुद भी दुनिया को अलविदा कह देंगे। अब उनकी मौत से परिवार और दोस्तों में शोक की लहर है।