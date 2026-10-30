SIR पर कांग्रेस मंत्री का बयान बना भाजपा का हथियार, अब X पर आकर सतीश बोले- मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया

इससे पहले भाजपा ने एक्स पर मंत्री सतीश जारकीहोली का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा था कि कांग्रेस नेता लगातार राहुल गांधी के एसआईआर-विरोधी रुख के उलट बयान दे रहे हैं। कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री सतीश जारकीहोली ने कर्नाटक की एसआईआर प्रक्रिया का बचाव किया। उन्होंने लगभग एक करोड़ नामों को हटाए जाने को सही ठहराते हुए कहा कि इनमें डुप्लिकेट, मृत और दूसरी जगह चले गए मतदाताओं के नाम शामिल थे। संदेश साफ है कि खुद कांग्रेस नेता भी एक साफ-सुथरी मतदाता सूची की जरूरत को समझते हैं, जिससे राहुल गांधी की लोकतंत्र-विरोधी राजनीति बेनकाब हो गई है।