रैली टालने के लिए दिल्ली के व्यापारियों ने अब सोनिया गांधी से की अपील, कहा- राहुल गांधी ने मना कर दिया, आपसे आखिरी उम्मीद

सोनिया गांधी। फाइल फोटो- पत्रिका
Delhi traders appeal Sonia Gandhi: दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने अब सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। संगठन ने पत्र में ने गुहार लगाई है कि धनतेरस और दीपावली के व्यापारिक सीजन को देखते हुए इस रैली को 10-11 नवंबर के बाद तक स्थगित कर दिया जाए या फिर इसका स्थान बदलकर बुराड़ी मैदान कर दिया जाए। संगठन ने बताया कि राहुल गांधी द्वारा उनका अनुरोध ठुकरा दिए जाने के बाद, अब दिल्ली के व्यापारियों की आखिरी उम्मीद सोनिया गांधी से ही है।
CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल और अन्य पदाधिकारियों द्वारा भेजे गए इस पत्र में व्यापारियों ने कहा है कि वे किसी राजनीतिक दल या विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन धनतेरस और दीपावली के मौके पर वे केवल अपने परिवार और कामगारों की रोजी-रोटी बचाने की अपील कर रहे हैं।
व्यापारियों ने पत्र में लिखा, "सोनिया जी, आपने हमेशा छोटे व्यापारियों और कामगारों की समस्याओं को सुना है। हमने राहुल गांधी जी से इस रैली की तारीख बदलने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब हमारी अंतिम उम्मीद केवल आपसे है कि आप हमारी पीड़ा समझेंगी।"
व्यापारी संगठन ने अपने पत्र में बताया है कि 6 नवंबर को धनतेरस और 8 नवंबर को दीपावली का त्योहार है। 1 नवंबर का दिन त्योहार की तैयारियों, थोक खरीद और सप्लाई चेन के लिहाज से पूरे साल का सबसे व्यस्त दिन होता है।
CTI ने कहा कि अगर 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली रैली के लिए सेंट्रल दिल्ली में 10 लाख लोग और 15,000 से 20,000 वाहन इकट्ठा होते हैं, तो चांदनी चौक, सदर बाजार, कनॉट प्लेस, खारी बावली, नया बाजार, करोल बाग, चावड़ी बाजार और कश्मीरी गेट सहित 20 ऐतिहासिक बाजारों में होने वाला रोजाना 10,000 से 12,000 करोड़ रुपये का कारोबार पूरी तरह से ठप हो जाएगा।
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