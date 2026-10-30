भूटान में ग्लेशियर झील फटने से असम-बंगाल में बाढ़ का खतरा, रेड अलर्ट जारी, क्या होता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड

राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन टीम को सक्रिय कर दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) को भी अलर्ट कर दिया गया है। राहत और बचाव की तैयारियों में मदद के लिए स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है। अलीपुरद्वार के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार शॉ ने लोगों से घबराने की बजाय सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि प्रशासन भूटान के अधिकारियों के संपर्क में है। अब तक 4,000 से 5,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है, जबकि 6,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। SDRF और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर तैनात हैं, जबकि NDRF की एक टीम भी घटनास्थल की ओर रवाना हो चुकी है।