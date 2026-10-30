अनंत सिंह की जमानत रद्द होने पर नीरज कुमार का बड़ा बयान, बोले- ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देता

पटना। बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। SC ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट से मिली उनकी जमानत रद्द कर दी है। साथ ही अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक संबंधित अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है। इस फैसले पर नवनिर्वाचित जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह अनंत सिंह का निजी मामला है। उन्होंने कहा कि उन्हें इससे खुद निपटना है। यह उनका अपना मामला है। मैं ऐसे लोगों पर कोई ध्यान नहीं देता।