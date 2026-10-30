अनंत सिंह का बड़ा खुलासा! बोले- दुलारचंद यादव की हत्या नीरज कुमार ने करवाई, मुझे फंसाने की रची साजिश

नीतीश कुमार को लेकर अनंत सिंह ने कहा कि अगर नीतीश कुमार ठीक रहते तो ऐसा कुछ नहीं होता। उनका कहना है कि नीतीश कुमार के गड़बड़ाने के बाद ही यह सब हुआ। उन्होंने साफ किया कि अब वे न नीतीश कुमार से मिलेंगे और न ही ललन सिंह से।

अनंत सिंह ने कहा कि नीरज कुमार ने जो कुछ कहा, सरकार और पार्टी ने वही किया। उनका आरोप है कि पूरे घटनाक्रम में नीरज कुमार की भूमिका निर्णायक रही और उसी के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई।