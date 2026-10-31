PM मोदी ने ISRO के वैज्ञानिकों को दी बधाई, NVS-03 की लॉन्चिंग को बताया आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम

हाल के दिनों में भारत की स्वदेशी जीपीएस प्रणाली 'नाविक' को कुछ तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। मार्च 2026 में IRNSS-1F सैटेलाइट की परमाणु घड़ी में आई खराबी और कुछ पुराने उपग्रहों की कक्षीय समस्याओं के कारण सेवाएं प्रभावित हुई थी। भारत द्वारा लगभग 2,250 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई इस प्रणाली में वर्ष 2013 से अब तक कुल 11 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। हालांकि, तकनीकी दिक्कतों के कारण 6 सैटेलाइट ने काम करना बंद कर दिया था और केवल 3 उपग्रह ही पूरी तरह सेवाएं दे पा रहे थे। सटीक लोकेशन डेटा और स्वतंत्र काम के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट्स का सक्रिय होना अनिवार्य है। NVS-03 के जुड़ने से अब नाविक सिस्टम फिर से पूरी क्षमता के साथ काम करने में सक्षम होगा।