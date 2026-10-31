आंध्र प्रदेश में फिर भारी बारिश का खतरा, 2 नवंबर से कई जिलों में IMD का अलर्ट, यूपी-बिहार में भी बदलेगा मौसम

Weather Alert: आंध्र प्रदेश अभी भी भीषण चक्रवाती तूफान ‘अरनब’ से हुए नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच बंगाल की खाड़ी में एक और मौसमी सिस्टम बन रहा है, जिसके अगले कुछ दिनों में राज्य के तट की ओर बढ़ने की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 2 नवंबर से राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं, गरज-चमक और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, 29 अक्टूबर को दक्षिण अंडमान सागर और आसपास के अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के पास कम दबाव का क्षेत्र बना था। इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और 31 अक्टूबर तक दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। इसके बाद यह सिस्टम अगले दो दिनों में आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ सकता है।