दिन की धूप को रात की बिजली में बदलेगा सिरेमिक! जानिए कैसे काम करेगी यह नई तकनीक



सौर ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रात के समय बिजली उत्पादन जारी रखना है। भड़ला का यह प्रोजेक्ट इसी समस्या का एक संभावित समाधान तलाशने की दिशा में कदम है। अगर पायलट प्रोजेक्ट के नतीजे सफल रहते हैं, तो भविष्य में इस तकनीक को बड़े स्तर पर अपनाने और देश के अन्य स्थानों पर इस्तेमाल करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। राजस्थान पहले से ही सौर ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख केंद्रों में शामिल है। ऐसे में भड़ला सोलर पार्क में इस नई तकनीक का परीक्षण राज्य के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए अहम साबित हो सकता है। यह पहल देश में स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा में भी उपयोगी हो सकती है। हालांकि, तकनीक की वास्तविक क्षमता और बड़े स्तर पर इसके इस्तेमाल की संभावनाएं पायलट प्रोजेक्ट के नतीजों के बाद ही स्पष्ट होंगी।