‘जनता की सुरक्षा का दावा करते थे, अब खुद मांग रहे सुरक्षा’, अभिषेक बनर्जी पर ऋतब्रत की टिप्पणी



पश्चिम बंगाल में विधायकों के समर्थन और नेता प्रतिपक्ष के चयन से जुड़े विवाद पर चुनाव आयोग की ओर से दोनों गुटों से हलफनामे मांगे जाने के सवाल पर ऋतब्रत बनर्जी ने कहा कि 18वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और मुख्य विपक्षी सचेतक के चयन के समय उनकी ओर से जरूरी संख्या में विधायकों के हस्ताक्षर और नाम स्पीकर को सौंपे गए थे। उन्होंने दावा किया कि स्पीकर को दिए गए दस्तावेजों में विधायकों के हस्ताक्षरों की संख्या विपक्षी पक्ष की ओर से जमा कराए गए हलफनामों से ज्यादा है। ऋतब्रत ने कहा कि चुनाव आयोग जब इन आंकड़ों को सार्वजनिक करेगा, तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।