जामिया में 10 नवंबर से होंगी ऑफलाइन क्लास, नया नोटिस जारी, छात्रसंघ चुनाव का रास्ता कल ही हो गया था साफ

Jamia Millia Islamia: जामिया मिल्लिया इस्लामिया में करीब दो सप्ताह से जारी छात्रों का विरोध प्रदर्शन कल ही खत्म हो गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रसंघ की बहाली और चुनाव कराने की प्रक्रिया के लिए समयसीमा तय कर दी है। इसके साथ ही कैंपस में पढ़ाई भी ऑफलाइन मोड में शुरू होने जा रही है। रजिस्ट्रार प्रो. एमडी महताब आलम रिजवी की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक, 10 नवंबर 2026 से ऑफलाइन कक्षाएं चलेंगी, जबकि दूसरे मिड-टर्म एग्जाम 16 से 21 नवंबर तक ऑफलाइन होंगे। छात्रों ने विश्वविद्यालय के फैसले को अपने अधिकारों की जीत बताया है। छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर जारी आंदोलन के दौरान कक्षाएं और परीक्षाएं ऑनलाइन कर दी गई थीं।