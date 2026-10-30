राहुल गांधी के आरोपों पर संबित पात्रा का पलटवार, बोले- तेलंगाना और बिहार के लोगों को कहां रोका, सबूत दिखाएं

नई दिल्ली। दिल्ली में भाजपा सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। संबित पात्रा ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आपने दावा किया है कि गृह मंत्री और भारत सरकार ने तेलंगाना, बिहार और अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को रोक दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसका सबूत दें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बताएं कि किन लोगों को रोका गया, किस जगह पर रोका गया और इसके लिए कौन जिम्मेदार था। बिना सबूत ऐसे आरोप लगाकर देश में भ्रम और झूठ का माहौल नहीं फैलाना चाहिए।