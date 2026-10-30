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राहुल गांधी के आरोपों पर संबित पात्रा का पलटवार, बोले- तेलंगाना और बिहार के लोगों को कहां रोका, सबूत दिखाएं

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए तेलंगाना और बिहार के लोगों को रोके जाने का सबूत मांगा। साथ ही विपक्षी एकता और 1 नवंबर की रामलीला मैदान रैली को लेकर भी निशाना साधा।
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भारत

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kamlesh sharma

Updated: 30 Oct 2026, 4:52 PM IST

BJP MP Sambit Patra

BJP MP Sambit Patra (Photo-IANS)

नई दिल्ली। दिल्ली में भाजपा सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। संबित पात्रा ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आपने दावा किया है कि गृह मंत्री और भारत सरकार ने तेलंगाना, बिहार और अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को रोक दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसका सबूत दें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बताएं कि किन लोगों को रोका गया, किस जगह पर रोका गया और इसके लिए कौन जिम्मेदार था। बिना सबूत ऐसे आरोप लगाकर देश में भ्रम और झूठ का माहौल नहीं फैलाना चाहिए।

विपक्षी एकता के दावे पर भी साधा निशाना

भाजपा सांसद ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के विपक्षी एकता संबंधी दावों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दावा किया है कि विपक्ष में बहुत एकता है और हम सब मिलकर यह रैली कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये सभी परिवारवादी पार्टियां, जो देश को अपनी निजी संपत्ति और अपनी जागीर मानती हैं और जिन्हें लगता है कि देश सिर्फ उनके परिवार के आधार पर चलना चाहिए। ये पार्टियां पिछले 12 सालों से, उत्तर प्रदेश या लोकसभा चुनावों से पहले, एक साथ हाथ पकड़कर खड़े होने का नाटक करती आ रही हैं।

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विपक्ष की मॉक संसद टलने पर उठाए सवाल

संबित पात्रा ने कहा कि कुछ देर पहले राहुल गांधी और कुछ विपक्षी नेताओं ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली रैली को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें कई झूठे दावे किए गए। राहुल गांधी ने विपक्ष की 'मॉक पार्लियामेंट' आयोजित नहीं होने का मुद्दा भी उठाया था। वहीं, समाजवादी पार्टी ने एमएलसी चुनाव और विपक्षी एकता को लेकर अपनी बात रखी थी।

पात्रा ने कहा कि विपक्षी दलों में एकता, संगठनात्मक भावना और काम करने की क्षमता की कमी साफ दिखाई दे रही है। इसी वजह से उनकी प्रस्तावित मॉक संसद टालनी पड़ी और इसका आयोजन नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अब 'मॉक पार्लियामेंट' को भविष्य में आयोजित करने की बात कह रहे हैं।

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30 Oct 2026, 4:52 PM IST

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