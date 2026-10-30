‘न्यूयॉर्क जाकर करा लें इलाज, NOC हम देंगे’: अभिषेक बनर्जी पर शुभेंदु अधिकारी का तीखा तंज

TMC vs BJP: टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की इस चेतावनी के एक दिन बाद कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो "पार्टी कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में फंसाने वाले" किसी भी पुलिस अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि सांसद "सोडियम-पोटेशियम असंतुलन" के कारण बेतुकी बातें कर रहे हैं। अधिकारी ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए बनर्जी के एक करीबी सहयोगी ने उनके खिलाफ कई राज खोल दिए हैं, और संभवतः इसी खबर से घबराकर सांसद अपना आपा खो बैठे हैं।