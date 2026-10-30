सरकारी नौकरी का झांसा देकर 10 लाख की वसूली का आरोप, TMC नेता अजीत महतो गिरफ्तार

पुलिस सूत्रों का कहना है कि स्थानीय थाने में अजीत महतो के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें दर्ज थीं, लेकिन क्षेत्र में उनका राजनीतिक रसूख होने के कारण उन पर ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। हाल ही में जब सजल दास की तरफ से नए सिरे से पुख्ता शिकायत दर्ज कराई गई, तो पुलिस ने एक्शन लिया। गुरुवार देर रात पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर आरोपी को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। अजीत महतो ने इसी साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में गोपीबल्लभपुर सीट से चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें भाजपा उम्मीदवार राजेश महतो के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। चुनाव हारने के बाद भी उनका प्रभाव इलाके में बना हुआ था।