30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

असम में 20 बांग्लादेशी गिरफ्तार: 17 हजार देकर पार किया था बॉर्डर, चेन्नई जाने की थी तैयारी

असम के धुबरी जिले में जोगमाया फेरी घाट पर पुलिस ने 20 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, 38 लोगों के असम पहुंचने की सूचना थी और कथित तौर पर उनकी योजना चेन्नई जाने की थी। सीमा पार कराने के लिए प्रति व्यक्ति 15,000 से 17,000 रुपये वसूले जाने के आरोपों की भी जांच की जा रही है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

गुवाहाटी

image

Anand Shekhar

Updated: 30 Oct 2026, 1:11 PM IST

Bangladeshi Nationals Arrested in Assam

असम में 20 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार (फ़ोटो- वीडियो ग्रैब - IANS/X)

Bangladeshi Nationals Arrested in Assam: असम के सीमावर्ती जिले धुबरी में पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार से हो रही अवैध घुसपैठ के एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। एक गुप्त सूचना के आधार पर धुबरी पुलिस ने जोगमाया फेरी घाट पर छापेमारी की और 20 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। शुरुआती पूछताछ से पता चला है कि 38 लोगों का एक समूह नदी के रास्तों और बॉर्डर के रास्तों का इस्तेमाल करके अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुआ था। बताया जा रहा है की ये सभी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई आने की फिराक में थे।

प्रति व्यक्ति 15 से 17 हजार रुपये लेकर सीमा पार कराने का खेल

मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के अनुसार, इस नेटवर्क के पीछे मानव तस्करों का एक संगठित गिरोह है, जो बॉर्डर के दोनों ओर और भारतीय क्षेत्र के भीतर सक्रिय है। पकड़े गए घुसपैठियों ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि तस्करों ने उन्हें अवैध रूप से भारत में लाने के लिए प्रति व्यक्ति 15,000 से 17,000 रुपये लिए थे। पुलिस अब इन पैसों के लेन-देन की जांच कर रही है। साथ ही इस पूरे नेटवर्क में शामिल लोगों का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने इन लोगों को बॉर्डर पार कराया, फिर वहां से फेरी घाट तक पहुंचाने और आगे की यात्रा की व्यवस्था करने में मदद की थी।

जदयू में अब ललन सिंह को लेकर रार? नीरज कुमार के बयान पर संजय झा बोले- पार्टी में छोटी-मोटी बातें होती रहती हैं

ये भी पढ़ें
lalan singh

चेन्नई जा रहा था 38 लोगों का ग्रुप

पुलिस का कहना है कि कुल 38 बांग्लादेशी नागरिक हाल ही में असम सीमा के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे। जोगमाया फेरी घाट से उन्हें आगे ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते या रेल नेटवर्क का इस्तेमाल कर राज्य के बाहर ले जाने की योजना थी ताकि वे आसानी से चेन्नई पहुंच सकें।

फरार लोगों की तलाश जारी

धुबरी जिला पुलिस पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान चला रही है, जिसमें फेरी घाटों, बस टर्मिनलों और रेलवे स्टेशनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि गिरोह के बाकी सदस्यों को पकड़ने के लिए कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पकड़े गए विदेशी नागरिकों के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है।

IDBI बैंक के निजीकरण पर बरसे राहुल गांधी, बोले- कनाडाई कंपनी को बेच रही सरकार, खत्म हो जाएगा आरक्षण

ये भी पढ़ें
Rahul Gandhi news

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Oct 2026, 1:11 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / असम में 20 बांग्लादेशी गिरफ्तार: 17 हजार देकर पार किया था बॉर्डर, चेन्नई जाने की थी तैयारी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Vote Chori Controversy: बारिश से टली CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA गठबंधन की सार्वजनिक सुनवाई, शनिवार को फिर जुटेगा विपक्ष

INDIA Alliance CEC Gyanesh Kumar
राष्ट्रीय

बिहार MLC चुनाव में RJD की दो सीटों पर जीत, तेजस्वी बोले- BJP का 30 साल पुराना गढ़ ध्वस्त कर दिया

Tejashwi Yadav News
राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द होने पर अनंत सिंह बोले-सरेंडर करूंगा, नीरज कुमार पर लगाए गंभीर आरोप

MLA Anant Singh
राष्ट्रीय

अनंत सिंह की जमानत रद्द होने पर नीरज कुमार का बड़ा बयान, बोले- ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देता

Anant Singh-Neeraj Kumar
राष्ट्रीय

सरकारी नौकरी का झांसा देकर 10 लाख की वसूली का आरोप, TMC नेता अजीत महतो गिरफ्तार

TMC Leader Ajit Mahata
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.