असम में 20 बांग्लादेशी गिरफ्तार: 17 हजार देकर पार किया था बॉर्डर, चेन्नई जाने की थी तैयारी

मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के अनुसार, इस नेटवर्क के पीछे मानव तस्करों का एक संगठित गिरोह है, जो बॉर्डर के दोनों ओर और भारतीय क्षेत्र के भीतर सक्रिय है। पकड़े गए घुसपैठियों ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि तस्करों ने उन्हें अवैध रूप से भारत में लाने के लिए प्रति व्यक्ति 15,000 से 17,000 रुपये लिए थे। पुलिस अब इन पैसों के लेन-देन की जांच कर रही है। साथ ही इस पूरे नेटवर्क में शामिल लोगों का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने इन लोगों को बॉर्डर पार कराया, फिर वहां से फेरी घाट तक पहुंचाने और आगे की यात्रा की व्यवस्था करने में मदद की थी।