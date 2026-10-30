जदयू में अब ललन सिंह को लेकर रार? नीरज कुमार के बयान पर संजय झा बोले- पार्टी में छोटी-मोटी बातें होती रहती हैं

पोस्टर में NDA के प्रमुख चेहरे शामिल थे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, निशांत कुमार, BJP प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा शामिल थे। हालांकि, पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह इस पोस्टर से पूरी तरह गायब थे। इससे राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पार्टी के भीतर ललन सिंह के प्रभाव को कम करने की कोई सोची-समझी कोशिश की जा रही है।