भूटान में ग्लेशियर झील फटने से उत्तर बंगाल में रेड अलर्ट: 11 हजार लोग सुरक्षित निकाले गए, दिल्ली-यूपी-बिहार में भी बदला मौसम

Bhutan GLOF: भूटान के लेमथांग में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) यानी हिमनद झील के फटने से पानी का एक विशाल सैलाब आ गया है। इससे पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों में भीषण बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। झील का पानी मो छू नदी के रास्ते संकोश नदी की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जो आगे चलकर भारत में प्रवेश करती है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार और स्थानीय प्रशासन ने पूरे उत्तर बंगाल में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। राहत और बचाव कार्यों के लिए NDRF, SDRF और सिविल डिफेंस की टीमों को युद्ध स्तर पर तैनात कर दिया गया है।