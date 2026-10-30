गुजरात में मोदी के स्वागत का अनोखा अंदाज! बनास डेयरी की महिलाओं के हाथों में दिखे खास पोस्टर, किसानों को मिलेगी बड़ी राहत

PM Narendra Modi Gujarat Visit: गुजरात के बनासकांठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सियासी और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। बनास डेयरी से जुड़ी महिलाएं हाथों में ‘मोदी कहीं नहीं जाएगा’ के पोस्टर लेकर पहुंचीं, तो किसानों और पशुपालकों के लिए सभा स्थल पर कुर्सियों की जगह खाट बिछाने की व्यवस्था ने सबका ध्यान खींचा। इस दौरे में प्रधानमंत्री ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पशुपालन, किसान कल्याण और शहरी परिवहन से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं को आगे बढ़ाने वाले हैं।