बिहार MLC चुनाव में RJD की दो सीटों पर जीत, तेजस्वी बोले- BJP का 30 साल पुराना गढ़ ध्वस्त कर दिया

बिहार विधान परिषद की सभी आठ सीटों के चुनाव नतीजे 29 अक्टूबर को घोषित किए गए थे, जिसमें चार शिक्षक और चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र शामिल थे। आरजेडी और बीजेपी ने इन चुनावों में दो-दो सीटें हासिल की हैं, जबकि जेडीयू, जन सुराज पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाकी सीटों पर जीत दर्ज की। तेजस्वी यादव ने बताया कि शिक्षक और स्नातक श्रेणियों में आरजेडी को यह पहली बार इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। इससे पहले इन दोनों श्रेणियों में पार्टी के पास एक भी सीट नहीं थी। आरजेडी उम्मीदवार डॉ. संजीव कुमार ने पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पांच बार के बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव को शिकस्त दी, वहीं अनिल झा ने दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की।