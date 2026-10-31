15 साल तक छिपा रहा रिश्ता, कैसे शुरू हुई उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की लव स्टोरी

निधि राजदान और उमर अब्दुल्ला के रिश्ते की चर्चा करीब 15 सालों से चल रही है। हालांकि, दोनों ने लंबे समय तक अपने रिश्ते को लेकर खुलकर कुछ नहीं कहा। ऐसे में शादी की खबर सामने आने के बाद लोग जानना चाहते हैं कि आखिर दोनों की मुलाकात कब हुई और इस रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई।