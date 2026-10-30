अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश

दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि हत्या के मामले को केवल राजनीतिक विवाद के नजरिए से देखना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल मामले की जांच जारी है। आगे मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान दर्ज होंगे और उनका परीक्षण किया जाएगा। अदालत ने पटना हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर रोक लगाते हुए अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया। साथ ही पुलिस को चार महीने के अंदर जांच पूरी करने को कहा है। इस आदेश के बाद अनंत सिंह को दोबारा जेल जाना होगा।