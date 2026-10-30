दुलारचंद हत्याकांड केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, अनंत सिंह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से मांग की है कि अनंत सिंह की जमानत रद्द कर उन्हें दोबारा जेल भेजा जाए। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पटना हाईकोर्ट ने मोकामा विधायक अनंत सिंह को जमानत देते हुए उनके पिछले संगीन आपराधिक इतिहास पर गौर नहीं किया था। खास बात यह भी है कि राज्य की NDA सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अनंत सिंह के आपराधिक रिकॉर्ड का जिक्र किया है। उनके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामले दर्ज होने की जानकारी दी गई है।