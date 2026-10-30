29 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

अंतरिक्ष से धरती पर सूरज की रोशनी लाने की तैयारी, 50 हजार शीशों वाले प्रोजेक्ट पर क्यों उठ रहे सवाल?

अमेरिकी स्टार्टअप Reflect Orbital अंतरिक्ष में विशाल शीशे लगाकर रात में धरती पर सूरज की रोशनी पहुंचाना चाहता है। जानें 50 हजार उपग्रहों की योजना और लाइट पॉल्यूशन को लेकर उठ रही चिंताएं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Updated: 30 Oct 2026, 2:00 AM IST

Space news

AI Image-(ChatGpt)

Reflect Orbital: कैलिफोर्निया के ग्रामीण इलाकों में हाल में जब स्थानीय लोगों ने रात के वक्त पहाड़ों पर अचानक एक रहस्यमयी और चौंधिया देने वाली कृत्रिम रोशनी देखी, तो वे सन्न रह गए। इसके पीछे 'रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल' नामक एक अमरीकी स्पेस स्टार्टअप का हाथ था, जो अंतरिक्ष में विशालकाय शीशे लगाकर रात के समय भी धरती पर सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करने की एक तकनीक पर काम कर रहा है। अमरीकी कम्युनिकेशंस रेगुलेटर (एफसीसी) ने कंपनी को अगले साल एक शुरुआती डेमो सैटेलाइट लॉन्च करने की मंजूरी भी दे दी है। कैलिफोर्निया में हुए परीक्षण के दौरान कंपनी ने जमीन पर शक्तिशाली स्पॉटलाइट्स का इस्तेमाल कर अंतरिक्ष से आने वाली ऐसी रोशनी का सिमुलेशन किया था।

पूर्णिमा से 38 गुना तेज चमक

प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के खगोलीय भौतिकविदों के एक अध्ययन से पता चला है कि अंतरिक्ष में स्थापित यह 54-मीटर का एक अकेला दर्पण धरती पर पूर्णिमा के चांद की तुलना में लगभग 38 गुना अधिक रोशनी (10 बीम कर सकता है। यदि ऐसे सैकड़ों शीशे एक साथ काम करते हैं, तो यह रोशनी रात को दिन बना देगी!

यह है इस प्रोजेक्ट की पूरी योजना


रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल कंपनी आने वाले दशक में अंतरिक्ष में 50,000 ऐसे उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिनमें बड़े रिफ्लेक्टर्स लगे होंगे। स्टार्टअप का दावा है कि इस तकनीक से आपदा के समय रात के अंधेरे में सर्च-एंड-रेस्क्यू टीमों को सुरक्षित काम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, रात के वक्त भी सोलर फार्म्स को धूप मिलती रहेगी, जिससे लगातार बिजली पैदा की जा सकेगी।

वैज्ञानिकों ने बताया 'मूर्खतापूर्ण'


जैसे ही इस अंतरिक्ष परीक्षण की खबरें बाहर आईं, खगोलविदों, पर्यावरण संगठनों और स्थानीय निवासियों ने इसे प्रकृति के मूल नियमों पर सीधा हमला करार दिया। प्रमुख पर्यावरण संगठन 'अर्थजस्टिस' के वरिष्ठ वकील जैन हैसेलमैन ने इसे 'इडियट प्रोजेक्ट' करार देते हुए कहा कि धरती पर जीवन का हर रूप दिन और रात के प्राकृतिक चक्र के इर्द-गिर्द विकसित हुआ है। इसके साथ छेड़छाड़ बुद्धिमानी नहीं है।'

लाइट पॉल्यूशन और बर्बादी का खतरा

जानकारों का कहना है कि यदि अंतरिक्ष में 50,000 चमकते हुए शीशे तैनात कर दिए गए, तो रात का अंधेरा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इससे निशाचर वन्यजीवों की जीवनशैली तबाह हो जाएगी, इंसानों का बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाएगा और खगोल विज्ञान के लिए रात के आसमान का अध्ययन करना असंभव हो जाएगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

Hindi News / National News / अंतरिक्ष से धरती पर सूरज की रोशनी लाने की तैयारी, 50 हजार शीशों वाले प्रोजेक्ट पर क्यों उठ रहे सवाल?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

1 नवंबर की INDIA गठबंधन रैली में 10 लाख लोग आएंगे! पवन खेड़ा ने किया बड़ा दावा

Pawan Khera news
राष्ट्रीय

करोड़ों की कथित हेराफेरी में BLM सोसाइटी अध्यक्ष प्रेमकुमार गिरफ्तार, केरल ले जाएगी पुलिस

BLM Society
राष्ट्रीय

Women Rights: केरल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अब ताड़ी की दुकानों में भी काम कर सकेंगी महिलाएं

Kerala High Court news
राष्ट्रीय

Meta ने इंस्टाग्राम से तीन दिन में हटाई दो वीडियो, चुनाव आयोग और SIR से जुड़ा था कंटेंट, कानूनी वजह भी नहीं बताई

video ban in india
राष्ट्रीय

Maharashtra: रिटायरमेंट में 2 दिन बाकी, फिर भी पैसों का लालच नहीं छोड़ा, 80 हजार की रिश्वत लेते नगर निगम आयुक्त गिरफ्तार

bribe case
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.