अंतरिक्ष से धरती पर सूरज की रोशनी लाने की तैयारी, 50 हजार शीशों वाले प्रोजेक्ट पर क्यों उठ रहे सवाल?

Reflect Orbital: कैलिफोर्निया के ग्रामीण इलाकों में हाल में जब स्थानीय लोगों ने रात के वक्त पहाड़ों पर अचानक एक रहस्यमयी और चौंधिया देने वाली कृत्रिम रोशनी देखी, तो वे सन्न रह गए। इसके पीछे 'रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल' नामक एक अमरीकी स्पेस स्टार्टअप का हाथ था, जो अंतरिक्ष में विशालकाय शीशे लगाकर रात के समय भी धरती पर सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करने की एक तकनीक पर काम कर रहा है। अमरीकी कम्युनिकेशंस रेगुलेटर (एफसीसी) ने कंपनी को अगले साल एक शुरुआती डेमो सैटेलाइट लॉन्च करने की मंजूरी भी दे दी है। कैलिफोर्निया में हुए परीक्षण के दौरान कंपनी ने जमीन पर शक्तिशाली स्पॉटलाइट्स का इस्तेमाल कर अंतरिक्ष से आने वाली ऐसी रोशनी का सिमुलेशन किया था।