Women Rights: केरल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अब ताड़ी की दुकानों में भी काम कर सकेंगी महिलाएं

हाई कोर्ट के जस्टिस पी. गोपीनाथ ने अगस्त में दिए अपने फैसले में केरल अबकारी शॉप्स डिस्पोजल रूल्स, 2002 के नियम 7(37) को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस नियम के तहत राज्य की ताड़ी की दुकानों में किसी भी पद पर महिलाओं को नौकरी देने की अनुमति नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि यह रोक संविधान में दिए गए महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। ताड़ी की दुकानें ऐसी पारंपरिक और स्थानीय दुकानें होती हैं जहां ताड़ या नारियल के पेड़ के रस से बनने वाला हल्का नशीला पेय पदार्थ मिलता है।