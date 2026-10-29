Maharashtra: रिटायरमेंट में 2 दिन बाकी, फिर भी पैसों का लालच नहीं छोड़ा, 80 हजार की रिश्वत लेते नगर निगम आयुक्त गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार मालेगांव नगर निगम आयुक्त रवींद्र जाधव पर एक ठेकेदार के बिल पास करने के बदले चार फीसदी के हिसाब से 80 हजार रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। इस शिकायत के आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने कार्रवाई की। मामले में आयुक्त के साथ दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। रवींद्र जाधव 31 अक्टूबर 2026 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले थे। ऐसे में सेवानिवृत्ति से ठीक पहले रिश्वत मांगने के आरोप में कार्रवाई होने से यह मामला चर्चा में आ गया है। एसीबी की कार्रवाई के बाद आयुक्त के आवास की तलाशी भी ली गई।